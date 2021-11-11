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Instagram тестирует функцию борьбы с зависимостью от социальной сети

Не секрет, что социальные сети вызывают у многих сильную психологическую зависимость. Для тех, кто часами сидит в Instagram, не имея сил оторваться от скроллинга всё новых и новых постов, разработчики сети подготовили функцию Take a Break — «Сделай перерыв». Благодаря ей пользователям будет легче переключить внимание с фото и видео на реальный мир.

Источник изображения: Webster2703/pixabay.com

Источник изображения: Webster2703/pixabay.com

По словам главы Instagram Адама Моссери (Adam Mosseri), с момента активации функции приложение будет напоминать о необходимости оторваться от просмотра медиаконтента после 10-30 минут «работы» с приложением. Сколько времени пользователь должен провести в Instagram, он определяет предварительно. Инструмент очень простой, но, возможно, именно он позволит справиться с зависимостью.

Во многом решение напоминает Digital Wellbeing, предлагаемое Google в ОС Android начиная с Android 9 Pie. Используя Wellbeing, можно следить за статистикой применения смартфона и получать уведомления о том, что он засиделся перед экраном. Активируется она полностью добровольно, но способна помочь тем, кто не может самостоятельно сконцентрировать внимание на чём-то действительно полезном.

Новая функция в Instagram находится на стадии тестирования и доступна только избранным бета-тестировщикам. Моссери сообщил, что все пользователи, вероятно, получат к ней доступ уже в декабре, но точные сроки называть пока рано — всё будет зависеть от результатов первых тестов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети,
Теги: instagram, социальные сети, зависимость
instagram, социальные сети, зависимость
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