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Foxconn сделала первую выплату в $50 млн за покупку акций производителя электрических пикапов Lordstown Motors

Подписанное сторонами в сентябре соглашение подразумевало, что тайваньская компания Foxconn выкупит у Lordstown Motors за $230 млн бывшее предприятие GM, на котором должно быть развёрнуто не только производство электрических пикапов, но и контрактная сборка других электромобилей силами Foxconn. В рамках реализации сделки в этом месяце Lordstown Motors получила первые $50 млн от Foxconn.

Источник изображения: Lordstown Motors

Источник изображения: Lordstown Motors

Напомним, что Lordstown Motors является молодой компанией, которая разработала электрический пикап Endurance со встроенными в колёса электродвигателями, но проблемы с финансированием не позволяли ей наладить выпуск машин собственными силами. На помощь пришла Foxconn, которая вызвалась не только купить предприятие Lordstown в Огайо, но и наладить на нём выпуск электромобилей по заказам третьих компаний. Одновременно Foxconn обязуется стать официальным подрядчиком Lordstown по выпуску упомянутых электрических пикапов.

Как поясняет CNBC, к концу апреля 2022 года контракт на производство пикапов должен быть подписан. В этом месяце Foxconn купила у Lordstown Motors акций на $50 млн. Восемнадцатого ноября Foxconn выплатит ещё $100 млн, а в феврале — $50 млн. Оставшаяся часть суммы будет выплачена до конца апреля. Акции Lordstown на фоне этих новостей выросли в цене на 13 %. После завершения апрельского этапа сделки Foxconn получит право приобрести ещё 1,7 млн акций компании по цене $10,5 за штуку.

Вторая производственная площадка Foxconn в США расположится в Висконсине, где не нашла своей реализации ранняя инициатива по выпуску ЖК-мониторов и телевизоров. Здесь решено к 2023 году организовать контрактное производство электромобилей Fisker.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: foxconn, lordstown motors, пикап, электромобиль
foxconn, lordstown motors, пикап, электромобиль
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