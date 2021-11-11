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Слухи: Electronic Arts выпустит новую часть боксёрской серии Fight Night, но не раньше следующей EA Sports UFC

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своём материале для портала Video Games Chronicle (VGC) сообщил о якобы готовящемся издательством Electronic Arts возрождении боксёрской серии Fight Night.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, игры из цикла Fight Night выходили с 2004 по 2011 годы, вслед за чем разработчики из Electronic Arts Canada переключились на симуляторы смешанных единоборств EA Sports UFC.

По данным информаторов Хендерсона, Electronic Arts одобрила производство новой части Fight Night (кодовое название — Moneyball), однако из-за разрабатывающейся сейчас EA Sports UFC 5 проект пока находится на паузе.

В письме своим сотрудникам EA Canada объяснила, что не может позволить себе делать две игры одновременно (хотя изначально план был такой), в связи с чем сосредоточится на EA Sports UFC 5. Её релиз ожидается к концу 2022 года.

Таким образом, ждать возвращения Fight Night на прилавки фанатам серии придётся ещё несколько лет. До приостановки разработка Moneyball едва успела продвинуться до начальных этапов.

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Рубрики: Новости Software, игры, Спорт, Слухи,
Теги: fight night, electronic arts, спорт
fight night, electronic arts, спорт
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