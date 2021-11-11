BMW начала массовое производство футуристических электромотоциклов CE 04

Германский производитель транспорта премиум-класса — компания BMW, объявила о начале выпуска электромотоциклов CE 04. Новый байк получил множество функций, позволяющих ему стать лидером в своём сегменте. Хотя на момент анонса в 2020 году многие считали, что новинка так и останется концепт-моделью, дело дошло до массового производства.

Производство началось на заводе BMW в Берлине. CE 04 выглядит как гибрид скутера премиум-класса и лёгкого электромотоцикла и способен развивать скорость до 120 км/ч. Модель оснащена электродвигателем мощностью 42 л.с. — в этом классе уже продаётся несколько моделей известных производителей.

До 50 км/ч мотоцикл способен разгоняться за 3 секунды. Ожидается выпуск и другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. АКБ более мощной версии имеет ёмкость 8,9 кВт·ч, в среднем мотоцикл способен проехать до 130 км без подзарядки.

Модель поддерживает функции, недоступные классическим мотоциклам старого типа. Обеспечены т. н. «автоматический контроль стабильности» (ASC), «динамический контроль сцепления» (DTC), имеется даже необычная для мотоциклов задняя передача, обеспечивающая уникальные возможности при маневрировании. Новинке будет доступно несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. По данным BMW, предусмотрена и быстрая зарядка от мощных зарядных станций.

CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых BMW намерена начать в обозримом будущем. Помимо обычной, предусмотрен выпуск и полицейской версии, оснащённой сиренами, «тактическими» кофрами для хранения экипировки и проблесковыми маячками.

Первая партия CE 04 поступит на рынок к 2022 году, цена на сайте производителя — почти 12 000 евро.