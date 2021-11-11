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Первое дополнение к Far Cry 6 привнесёт в игру немного безумия уже на следующей неделе

Издательство Ubisoft и разработчики из студии Ubisoft Toronto анонсировали точную дату выхода платного дополнения «Ваас: безумие» (Vaas: Insanity) к своему шутеру в открытом мире Far Cry 6.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как стало известно, «Ваас: безумие» поступит в продажу 16 ноября текущего года для всех целевых платформ Far Cry 6. Аддон будет доступен как отдельно, так и в составе сезонного абонемента.

Расширение предложит сыграть за злодея Вааса Монтенегро из Far Cry 3 и сразиться с его внутренними демонами. Разработчики обещают роглайк-элементы и возможность узнать тайны прошлого антагониста.

С декабря текущего года по март следующего игроков Far Cry 6 ждут три бесплатных задания-кроссоверов

С декабря текущего года по март следующего игроков Far Cry 6 ждут три бесплатных задания-кроссовера

Вдобавок в сезонный абонемент Far Cry 6 входят ещё два дополнения со злодеями из предыдущих частей: Пэйганом Мином из Far Cry 4 и Иосифом Сидом из Far Cry 5. Первое планируют выпустить в январе 2022 года, а второе — в марте.

Far Cry 6 доступна на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia и Amazon Luna. По сюжету главному герою нужно освободить тропическую страну из-под гнёта местного диктатора.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: far cry 6, ubisoft toronto, ubisoft, шутер
far cry 6, ubisoft toronto, ubisoft, шутер
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