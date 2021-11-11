SteamWorld Headhunter отправит франшизу в 3D — по случаю анонса на ПК сейчас раздают SteamWorld Dig 2

Издательство Thunderful Publishing и студия-разработчик Image & Form Games в рамках онлайн-презентации Thunderful World анонсировали SteamWorld Headhunter — первую трёхмерную игру серии.

SteamWorld Headhunter представляет собой яркий кооперативный приключенческий экшен от третьего лица. Сроки выхода и целевые платформы указаны не были. Подробностями пообещали поделиться в ближайшем будущем.

Сообщается, что при переходе в трёхмерное пространство SteamWorld сохранит присущий серии стиль и шарм. В то же время проект отражает новое направление, взятое разработчиками для франшизы.

Обнародованный в рамках Thunderful World тизер-трейлер SteamWorld Headhunter геймплея не содержит: 38-секундный кинематографичный ролик демонстрирует противостояние двух роботов-ковбоев.

В честь анонса на ПК (Steam, GOG) стартовала бесплатная раздача SteamWorld Dig 2, продолжением которой станет SteamWorld Headhunter. Акция закончится сегодня, 11 ноября, в 21:00 (GOG) и 22:00 (Steam) по Москве.