За первые три квартала 2021 года BOE продала 40 млн гибких AMOLED-дисплеев

Китайская BOE Display — хорошо известный производитель дисплеев для смартфонов. До прошлого года компания уступала LG по объёмам поставок LCD, но теперь она занимает первое место в мировом рейтинге — последняя сфокусировала внимание на производстве OLED-решений. В BOE тоже уделяют внимание более перспективным, чем LCD, технологиям.

В частности, компания активно развивается на рынке AMOLED-решений. Впервые она продемонстрировала гибкие AMOLED-панели в 2017 году и с тех пор наладила их массовое производство. Согласно последнему докладу перед собранием инвесторов, поставки AMOLED продолжают увеличиваться.

По данным BOE, компания поставила за первые три квартала текущего года порядка 40 миллионов гибких AMOLED-дисплеев. Точные цифры неизвестны, но по сведениям производителя наблюдается заметный рост в сравнении с соответствующими кварталами прошлого года.

BOE является многопрофильным холдингом, для которого выпуск дисплеев является главной, но не единственной задачей. Помимо этого разрабатываются и выпускаются сенсоры и умные решения для Интернета вещей, медицинское оборудование, а также решения для многих других сфер.

На рынке дисплеев компания является поставщиком решений для смартфонов, ноутбуков, мониторов, телевизоров, транспорта, электронных указателей, носимой электроники и любых других систем, имеющих экраны.