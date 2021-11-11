Мини-компьютер Axiomtek KIWI310 в стиле Raspberry Pi обеспечивает поддержку 5G

Компания Axiomtek анонсировала любопытную новинку — одноплатный компьютер KIWI310 в стиле Raspberry Pi. На основе изделия могут создаваться интеллектуальные устройства для Интернета вещей, системы для умных городов, комплексы видеонаблюдения и пр.

Плата имеет размеры всего 85 × 56 мм. Установлен процессор Intel Celeron N3350 поколения Apollo Lake с двумя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,1–2,4 ГГц. В состав чипа входит ускоритель Intel HD Graphics 500.

Новинка несёт на борту до 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и флеш-накопитель eMMC вместимостью до 64 Гбайт. Для вывода изображения служит интерфейс micro HDMI 2.0 с поддержкой видео в формате 4К/р60.

Решение оборудовано сетевым контроллером Gigabit Ethernet с разъёмом RJ45 для подсоединения кабеля, двумя портами USB 3.2 Gen 1 и двумя портами USB 2.0. Для подачи питания служит разъём USB Type-C. Поддерживаются интерфейсы UART, I2C, SPI, GPIO, PWM.

Одноплатный компьютер может быть оснащён процессором машинного зрения Intel Movidius Myriad X. Кроме того, допускается подключение модуля 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения. Говорится о совместимости с операционными системами Windows, Linux и Android.