Стимпанковый шутер Industria выйдет на консолях нынешнего поколения

Издательство Headup Games и студия-разработчик Bleakmill в рамках онлайн-презентации Thunderful World анонсировали расширение платформенной географии своего стимпанкового шутера Industria.

Как стало известно, Industria на протяжении 2022 года (конкретная дата не сообщается) дебютирует на консолях нынешнего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

Подробностями консольных версий издатель и разработчик Industria не поделились, но обнародовали трейлер. Ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует красоты внутриигрового мира и сражения с врагами.

Напомним, история Industria берёт своё начало в вечер падения Берлинской стены. Молодая учёная отправляется на поиски своего пропавшего коллеги, но попадает в сюрреалистический мир стимпанка.

Industria дебютировала 30 сентября текущего года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Журналисты встретили творение Bleakmill прохладно: средний рейтинг проекта на Metacritic достиг лишь 63 из 100 %.