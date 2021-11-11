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Проект «Пеликан»: с помощью лазера с МКС попытаются передать энергию на расстояние до 5 км

В программу исследований, проводимых на Международной космической станции (МКС) в российском сегменте, включили эксперимент по беспроводной передаче электричества на значительное расстояние.

Источник изображения: Alex_K_83/pixabay.com

Источник изображения: Alex_K_83/pixabay.com

Ещё в 2016 году РКК «Энергия» объявила о проведении уникального эксперимента, в ходе которых мобильный телефон заряжался с помощью лазерного луча. По данным учёных, тогда электронику удалось зарядить за час с расстояния 1,5 км, хотя точный процент зарядки на тот момент не назывался. Сообщалось, что эксперимент планируется усложнить и провести новые исследования уже на МКС.

Российские СМИ цитируют доклад корпорации «Энергия»: «В долгосрочную программу научных экспериментов на российском сегменте МКС включён космический эксперимент «Пеликан» — «Исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами».

Другими словами, в рамках проекта «Пеликан» будет отрабатываться беспроводная передача электроэнергии в условиях космоса, на первом этапе — на расстояние 1 км, позже — 5 км. Для реализации эксперимента на обшивке одного из российских модулей МКС установят передатчик энергии, а на корабле «Прогресс» — приёмник.

Ожидается, что технология подойдёт для энергообеспечения группировок микроспутников, обращающихся вокруг МКС, а также других космических объектов искусственного происхождения. В теории рассматривается и передача энергии в труднодоступные районы планеты — энергия будет генерироваться солнечными космическими электростанциями. В будущем не исключено и снабжение энергией луноходов непосредственно с окололунной орбиты.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, разработка и производство электроники,
Теги: мкс, космос, россия
мкс, космос, россия
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