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К концу десятилетия Rivian надеется освоить выпуск до миллиона электромобилей ежегодно

Компания Rivian выпустила от силы пару сотен электрических пикапов R1T, но первичное размещение акций уже вывело её на вторую позицию после Tesla по величине капитализации среди американских автопроизводителей. Как обещают представители марки, к 2030 году Rivian сможет выпускать до миллиона электромобилей ежегодно.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Заветный рубеж в один миллион электромобилей, выпускаемых ежегодно, технически уже достижим для Tesla. К концу десятилетия компания рассчитывает продавать по 20 млн электромобилей ежегодно, для этого в оставшееся до 2030 года время ей придётся ежегодно увеличивать объёмы выпуска продукции в среднем на 50 % в год. Илон Маск (Elon Musk) уверен, что эта задача будет компании по плечу.

Volkswagen выйти на миллион выпускаемых электромобилей может уже в следующем году, если существующие темпы экспансии сохранятся. В отличие от Tesla, немецкий автоконцерн способен предложить гораздо более широкий ассортимент моделей, и эксперты считают, что у Volkswagen есть вполне реальные шансы активно соперничать с Tesla за звание крупнейшего производителя электромобилей.

Как поясняет Electrek, руководство Rivian на этапе публичного размещения акций пообещало увеличить объёмы производства электромобилей до 1 млн штук к 2030 году. Напомним, что сейчас компания располагает 54 500 предварительными заказами на пикап R1T и кроссовер R1S, которые она собирается удовлетворить до конца 2023 года. Также она должна до конца следующего года поставить 10 тысяч электрических фургонов для нужд Amazon, который является крупнейшим акционером компании. Всего до 2030 года Rivian должен выпустить 100 тысяч электрических фургонов, но Amazon оставляет за собой право сократить объём заказов, если сочтёт конкурирующие предложения более выгодными для себя.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: rivian, электромобиль, tesla
rivian, электромобиль, tesla
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