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Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck

Команда One Netbook, занимающаяся созданием ультрапортативных компьютеров, планирует вывести на рынок мобильную игровую консоль OneXplayer AMD Edition, которой предстоит составить конкуренцию устройству Valve Steam Deck.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Оригинальная модель OneXplayer дебютировала в мае нынешнего года. Гаджет оборудован процессором Intel Tiger Lake, дисплеем с диагональю 8,4 дюйма и разрешением 2560 × 1600 точек, 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 Тбайт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Новая версия консоли будет построена на аппаратной платформе AMD, но модели доступных для установки процессоров пока не называются. Ходят слухи, что будет предлагаться выбор из чипов Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U.

Источник изображения: One Netbook

Источник изображения: One Netbook

Как можно видеть на тизере, модель OneXplayer AMD Edition унаследует дизайн у обычной версии OneXplayer. Во фронтальной части расположены игровые органы управления — джойстики, крестовина и дополнительные кнопки. По всей видимости, характеристики дисплея изменений не претерпят.

Стоит также напомнить, что выход упомянутой консоли Valve Steam Deck отложен до февраля следующего года. Устройство наделено 7-дюймовым экраном с разрешением 1280 × 720 пикселей и гибридным процессором AMD на базе Zen 2. 

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: one netbook, игровая консоль, консоль, amd
one netbook, игровая консоль, консоль, amd
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