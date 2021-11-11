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StoreDot приступила к производству образцов аккумуляторов, способных заряжаться за 10 минут

Предстоящий переход на электромобили заставил исследователей активнее работать над созданием новых типов тяговых батарей, и если кому-то удаётся сообщить об увеличении плотности хранения заряда, то другие делают упор на увеличении скорости зарядки. К последним относится и израильский стартап StoreDot, заявивший о начале производства ячеек для тяговых батарей, позволяющих восполнить заряд за десять минут.

Источник изображения: StoreDot

Источник изображения: StoreDot

Как отмечает Electrek, о начале выпуска образцов аккумуляторов по технологии XFC в пакетном исполнении StoreDot сообщила со ссылкой на своего производственного партнёра — китайскую компанию EVE Energy. Выпуск аккумуляторов нового типа налажен на существующих линиях, приспособленных под производство литийионных батарей. Компания StoreDot также рассчитывает наладить массовый выпуск подобных аккумуляторов в набирающем популярность типоразмере 4680, подразумевающем цилиндрическое конструктивное исполнение.

К массовому производству батарей типа XFC компания и её партнёр собираются приступить в 2024 году. Пока образцы аккумуляторов распространяются среди автопроизводителей, чтобы те смогли провести испытания новых элементов питания в составе электромобилей. Одна из важнейших характеристик новых аккумуляторов — способность заряжаться за 10 минут. Именно длительное время зарядки сейчас смущает многих потенциальных покупателей электромобилей, ведь публичных зарядных станций пока мало, на них нередко возникают многочасовые очереди, а частным домом или гаражом для зарядки электромобиля располагают не все жители мегаполисов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: storedot, аккумуляторы, литийионные, электромобиль
storedot, аккумуляторы, литийионные, электромобиль
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