Камеры с разрешением 48 Мп и выше используются в 43 % смартфонов

Исследование, проведённое компанией Counterpoint Technology Market Research, говорит о том, что разработчики смартфонов продолжают наращивать разрешение камер в своих устройствах. Не мешает этому даже глобальный дефицит электронных компонентов.

По итогам второго квартала текущего года доля смартфонов с основной камерой на базе датчика с разрешением 48 млн пикселей и более составила 43 %. Для сравнения: в первой четверти 2021-го этот показатель равнялся 38,7 %.

В ценовом сегменте от $200 до $400 наиболее востребованы сенсоры с 48 и 64 млн пикселей. К примеру, доля аппаратов, оснащённых 64-мегапиксельной камерой, в течение второго квартала поднялась на 3,5 %, достигнув 14 %.

В сегменте флагманских смартфонов востребованы крупноформатные датчики. При этом чаще всего разработчики отдают предпочтение 50-мегапиксельным изделиям. Доля сенсоров на 108 млн пикселей несколько снизилась: по итогам второго квартала нынешнего года она равнялась 3,1 %.

В бюджетных устройствах стоимостью до $100 разрешение основной камеры также растёт. Модули на 8 млн пикселей всё чаще уступают место изделиям на 12 или 13 млн пикселей.

Если рассматривать фронтальные камеры, то на датчики разрешением 8 млн пикселей и менее пришлось 45,2 % в общем объёме отгрузок. Аналитики полагают, что всё больше флагманских смартфонов будут комплектоваться селфи-блоками на 32 и даже 48 млн пикселей.