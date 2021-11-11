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Детали Starfield, успехи Fallout 76 и ожидание The Elder Scrolls VI: Тодд Говард ответил на вопросы игроков

Руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) по случаю 10-летия The Elder Scrolls V: Skyrim провёл сессию вопросов и ответов на форуме Reddit.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Ближайший проект Bethesda Game Studios — космическая ролевая игра Starfield. Точная дата выхода у неё уже есть, а вот геймплей до сих пор не показали. По словам Говарда, следующая демонстрация пройдёт летом 2022 года.

Касательно Starfield разработчик также обмолвился о полной поддержке модификаций, роботе-компаньоне, богатом на возможности редакторе персонажа и проигрывании анимации при использовании лестниц.

The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI

Bethesda Game Studios сейчас также занимается The Elder Scrolls VI. Новой части «Древних свитков» ещё далеко до релиза, потому что студия решила сосредоточиться на Starfield (почему именно, Говард объяснил в недавнем интервью IGN).

Заждались The Elder Scrolls VI не только простые игроки: «Знаем, что ожидание долгое, мы с вами. На День отца в этом году мой сын дал мне открытку и сказал: "Ты отличный папа, но где TES6?"»

Fallout 76

Fallout 76

В очередной раз признавая провальный запуск Fallout 76, Говард назвал игру одной из самых популярных у Bethesda Softworks на данный момент. Аудитория проекта, по словам разработчика, превысила 11 млн человек.

Кроме того, Говард рассказал на Reddit об альтернативном названии Fallout, вырезанном из Fallout 4 убежище с огромным разумным осьминогом, продвижении производства сериала по Fallout и самом запоминающемся баге в своей карьере.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Шутер,
Теги: starfield, the elder scrolls vi, fallout 76, bethesda game studios, bethesda softworks
starfield, the elder scrolls vi, fallout 76, bethesda game studios, bethesda softworks
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