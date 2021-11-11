3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиВ Китае испытали уникальный термоядерный...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае испытали уникальный термоядерный реактор с более дешёвыми топливом и лазерами

Как и другие, Китай надеется добиться управляемой реакции термоядерного синтеза. Топливом для таких реакций служат изотопы водорода, которого во Вселенной в избытке. Трудность заключается в том, как создать условия для слияния атомов водорода, ведь для этого необходимы колоссальные энергии в очень небольшом пространстве. Один из вариантов решения такой задачи заключается в использовании лазеров. Этим тоже заняты все, но Китай смог удивить.

Источник изображения: SCMP

Помещение с лазерной установкой Shenguang II. Источник изображения: SCMP

В августе этого года мы рассказывали, что американские учёные из NIF смогли подойти к порогу, за которым находятся самоподдерживающиеся термоядерные реакции синтеза. Установка NIF размерами с три футбольных поля использует около 200 мощных лазеров, которые сфокусированы на таблетке топлива из дейтерия и трития. Выход энергии составил 70 % от поданной на лазеры. Это расценивается как успех. Одна из китайских групп учёных также идёт по похожему пути, но использует более простой и менее затратный подход.

Этот путь ещё в 1997 году предложил ведущий китайский физик Чжан Цзе (Zhang Zhe). Разработанная им схема называется схемой двойного конусного зажигания, и она требует намного менее мощного лазера, чем в случае обычного испарения топлива и превращения его в облако плазмы. Грубо говоря, схема работает похожим на работу ускорителей образом. Лазер нагревает топливные сборки в виде миниатюрных конусов, каждый из которых размером с кончик карандаша. Поскольку острые концы конусов направлены друг на друга, облака водородной плазмы с каждого устремляются друг к другу, и возникает реакция термоядерного синтеза.

Финансирование этот проект получил сравнительно недавно. На шесть лет исследователям дали грант на 1 млрд юаней ($156 млн), что вовсе не запредельные цифры для этой сферы исследований. Установка Shenguang II в Шанхае начала работать прошлым летом и за год провела три обнадёживающих эксперимента. Стоимость топливных сборок также ничтожна по сравнению с тем, которые используют в экспериментах в США. Так, каждый конус топливной сборки стоит несколько сотен долларов США, тогда как топливные таблетки NIF достигают в цене нескольких тысяч долларов каждая.

Создаваемый китайцами топливный конус — это почти произведение искусства. Он буквально золотой — дейтерий и тритий помещены внутрь золотой оболочки. Золото — мягкий и хорошо проводящий электричество и тепло металл. Проводимость обеспечивает наилучшую доставку энергии лазерного импульса к топливу, а мягкость позволяет упростить производство сборок. Конусы будут подаваться в систему реактора как патроны в пулемёте Гатлинга, объясняют разработчики, что сделает простыми загрузку и обслуживание реакторов.

Впрочем, конструкция топливных сборок сложнее, чем просто золото с вкраплениями дейтерия и трития. Изотопы водорода пришлось изолировать полимерной оболочкой, с которой тоже всё оказалось сложно — её испарение вредило термоядерным реакциям. Но трудности постепенно решаются. К 2026 году учёные обещают построить или приблизиться к завершению создания лазеров нового поколения. Новые установки обещают приблизить их к заветной цели — добиться стабильной и эффективной реакции термоядерного синтеза.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году
Коммерческие термоядерные реакторы появятся в 30-е годы — об этом говорит первый в истории отчёт о сфере термоядерной энергетики
Великобритания объявила себя будущим мировым лидером в области управляемого термоядерного синтеза
Британские учёные придумали оптическую запись с плотностью в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки,
Теги: термоядерный синтез, китайские ученые
термоядерный синтез, китайские ученые
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 191
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 173
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube 34 мин.
Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы 4 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch 5 ч.
Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов» 6 ч.
Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер 6 ч.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead 7 ч.
Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга 7 ч.
Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр 7 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях 8 ч.
RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 3 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 3 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 3 ч.
Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+ 5 ч.
SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с 6 ч.
В IBM Cloud появились bare-metal серверы с двумя AMD EPYC 7763 6 ч.
Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen 6 ч.
Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России 7 ч.
Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM 7 ч.
Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании 8 ч.