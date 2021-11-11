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Tencent заявила, что Пекин поддержит метавселенную, если она будет соответствовать китайским законам

Китайский игровой гигант Tencent заявил, что официальный Пекин даст разрешение на создание и работу виртуальных сред «метавселенной», о которых говорят крупнейшие американские техногиганты. Но только при условии, что подобные сервисы будут соответствовать китайскому законодательству.

Источник изображений: tencent.com

Источник изображений: tencent.com

В ходе обсуждения квартальных финансовых результатов президент крупнейшей по рыночной стоимости китайской компании Tencent Мартин Лау (Martin Lau) дал один из первых публичных комментариев по вопросу метавселенной. По его мнению, данная концепция имеет большой потенциал в игровом бизнесе, однако её китайская версия должна иметь некоторые отличия. «Существует множество технологий, связанных с разработкой игр и метавселенной. Китайское правительство будет поддерживать развитие таких технологий, пока пользовательский опыт будет обеспечиваться в соответствии с нормативной базой», — заявил господин Лау.

Инвесторы начали пристальное изучение перспектив технологий виртуальной реальности после того, как глава компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) изменил её название на Meta Platforms и объявил, что будущее компании связано с метавселенной. О собственных проектах по данному направлению заявили также Microsoft и Disney. На фоне ажиотажа вокруг данной темы инвесторы начали поднимать вопросы о том, как данная концепция может быть реализована в Китае с его интернет-цензурой и давлением на местных техногигантов. Регулирующие органы запретили все криптовалютные транзакции, усилили надзор над игровой индустрией и предостерегли граждан от необдуманных инвестиций в активы, связанные с метавселенной.

По мнению господина Лау, следует ожидать разных наборов правил по метавселенной для Китая и всего остального мира, но это «принципиально не препятствует развитию метавселенной». Крупнейшие игроки в стране уже начали работать над собственными проектами виртуальных миров, и, по данным NewZoo, лидером здесь является Tencent, хотя определённый интерес проявляют NetEase и владеющая TikTok компания ByteDance. «У нас есть множество технологий и элементов, которые позволят нам приблизиться к возможностям метавселенной», — считает господин Лау. По его мнению, существуют «несколько путей» для достижения цели, например, через интерактивные игры или социальную сеть, которая станет «игровым полем».

Tencent владеет 40 % акций Epic Games и имеет совместный проект с Roblox — обе компании уже работают над собственными метавселенными. Китайский гигант зарегистрировал более 20 связанных с метавселенной торговых марок — они будут использоваться для приложений в Китае.

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Рубрики: Новости Software, 3D-графика, 3D-технологии,
Теги: tencent, метавселенная, китай
tencent, метавселенная, китай
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