Чёрно-белый платформер White Shadows предложит бросить вызов антиутопии с 7 декабря

Издательство Headup Games и разработчики из немецкой студии Monokel в рамках онлайн-презентации Thunderful World анонсировали точную дату выхода своего чёрно-белого платформера White Shadows.

Напомним, White Shadows была представлена в конце августа 2020-го и ожидалась к релизу на протяжении текущего года. Как стало известно, в обозначенные сроки разработчики уложатся.

White Shadows поступит в продажу 7 декабря текущего года для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. На Thunderful World по случаю анонса показали новый минутный трейлер проекта.

White Shadows предложит в роли маленькой девочки Галчонка «вырваться из оков жестокой антиутопии, где пропаганда является основой всего и ставит героиню на самое дно социальной иерархии».

Разработчики White Shadows обещают «визуально потрясающую антиутопию», богатый и увлекательный сюжет, «необыкновенный художественный стиль», «разнообразные головоломки» наряду с «простым и интуитивно понятным управлением».