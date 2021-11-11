В России успешно испытан радиационный «щит» для спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в государственную корпорацию «Роскосмос», сообщил об успешных испытаниях миниатюрного устройства, предназначенного для защиты бортовой электроники спутников от космической радиации.

Отмечается, что воздействие тяжёлых заряженных частиц на электрические цепи космического аппарата всего в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения. Результатом может стать частичное или полное выгорание бортовых систем и, как следствие, выход из строя всего спутника. Новая российская разработка как раз и призвана решить данную проблему.

Устройство имеет размеры всего 3 × 3 см. Оно интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры и ведёт непрерывный мониторинг их состояния. При выявлении разрушающего воздействия радиации производится мгновенное кратковременное отключение цепи продолжительностью от 5 микросекунд. За счёт этого удаётся избежать деградации бортовых компонентов.

Немаловажным достоинством изделия является его универсальность. Решение может применяться на борту любых космических аппаратов — от межпланетных станций до наноспутников.

«Мы провели четыре испытательные сессии: математическое, компьютерное, схемотехническое моделирование и испытания на лазере. Результаты тестов показали, что новая разработка успешно отрабатывает "тиристорный эффект" с высокой скоростью и без потери работоспособности устройства, подвергнутого губительному воздействию», — отмечает РКС.