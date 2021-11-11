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В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР

Успешное завершение пятилетнего испытания единичных элементов восстановленного топлива РЕМИКС в Саратовской области на Балаковской АЭС позволило сделать следующий шаг — создать топливные стержни исключительно с топливом РЕМИКС. Для этого требовалось наладить массовое производство новых топливных таблеток. Сегодня первая партия топлива изготовлена и прошла приёмку. На очереди производство твэлов и испытания восстановленного топлива в расширенном объёме.

Источник изображения: «Росатом»

Источник изображения: «Росатом»

Первая партия уран-плутониевого РЕМИКС-топлива для реакторов ВВЭР-1000 изготовлена на Сибирском химическом комбинате в Северске Томской области (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Вместо традиционного обогащенного урана твэлы РЕМИКС заполнены уран-плутониевыми топливными таблетками. Сборки выполнены в виде стандартной конструкции ТВС-2М. Таблетки РЕМИКС-топлива изготовлены Горнохимическим комбинатом Росатома в Железногорске Красноярского края (ФГУП «ГХК»).

Идея РЕМИКС-топлива заключается в том, чтобы использовать отработавшее топливо снова, тем самым продлевая цикл использования уранового сырья вместо проблемного захоронения или хранения. Это снизит расходы на обслуживание АЭС и уменьшит стоимость вырабатываемой электроэнергии. В свете признаков намечающегося в следующие десятилетия дефицита урана это может оказаться более важным, чем простое наращивание количества атомных электростанций.

Топливо РЕМИКС (regenerated mixture, восстановленная смесь) может использоваться на обычных АЭС без переделки и перенастройки реакторов, поскольку в активной зоне реакторов оно ведёт себя точно так же, как обычное. Это значит, что на РЕМИКС-топливо постепенно можно перевести все электростанции на реакторах ВВЭР-1000 и подобных. Такой апгрейд будет безопасным, но чрезвычайно эффективным.

Изготовленная партия РЕМИКС-топлива должна пройти полный цикл опытно-промышленной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000 в виде шести отдельных стержней. После этого пройдут испытания сборок в масштабе отдельных кассет с новым топливом. Собранные данные позволят рассчитывать на получение лицензии для широкой коммерческой эксплуатации РЕМИКС-топлива и сборок на его основе.

Топливная смесь РЕМИКС, напомним, создаётся из регенерированного урана и плутония с добавлением обогащенного урана. Смесь урана и плутония получается при переработке отработавшего ядерного топлива, что позволяет использовать его повторно. Содержание плутония в топливе РЕМИКС не больше 5 %, что намного меньше, чем в случае уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС), а это дополнительная безопасность при обороте топлива в процессе его эксплуатации.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда, российская наука и промышленность,
Теги: энергетика, российские разработчики
энергетика, российские разработчики
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