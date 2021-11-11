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Компактные домашние проекторы XIDU PhilBeam сегодня доступны со скидками

На правах рекламы

Бренд XIDU объявил крупную распродажу в рамках проходящего сегодня Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress. Скидки на проекторы XIDU XIDU PhilBeam, которые обеспечат просмотр в домашних условиях кинофильмов и видео с высоким качеством изображения, достигают 70 %. В дополнение к крупным скидкам XIDU предложит низкие тарифы на доставку в ряд регионов России. Новая серия проекторов XIDU PhilBeam включает модели PhilBeam P1, PhilBeam P2, PhilBeam P4 и PhilBeam P7.

Источник изображения: AliExpress

Источник изображения: AliExpress

Проектор PhilBeam P1 с разрешением 1080р и яркостью до 16 000 люмен позиционируется как лучшая профессиональная система на рынке для развлечений. Проектор построен на четырёхъядерном процессоре MSDV53 + RK3036 и имеет 16 Гбайт флеш-памяти. Спецификации устройства включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, два разъёма HDMI, два порта USB, аудиоразъём для подключения наушников и два динамика. Проектор поддерживает ручную регулировку фокуса и коррекцию трапецеидальных искажений. Светодиодный источник подсветки обеспечивает срок службы до 60 000 часов. В рамках распродажи PhilBeam P1 можно приобрести всего за $193.

Источник изображения: AliExpress

Источник изображения: AliExpress

Проектор PhilBeam P2, выполненный в стиле ретро, обойдётся в день распродажи в $135. Это простой в использовании проектор с разрешением 720р, созданный для домашних развлечений.

Проектор обладает компактными размерами и небольшим весом. Устройство поддерживает коррекцию трапецеидальных искажений. Для беспроводного подключения у него имеются адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, также его спецификации включают разъёмы HDMI и USB. Показатель яркости равен 5500 люмен. Срок службы источника света достигает 30 тыс. часов. Для потоковой передачи и зеркалирования экрана смартфонов iPhone используется протокол AirPlay, а для устройств на Android — встроенные функции зеркалирования.

Источник изображения: AliExpress

Источник изображения: AliExpress

В акции также участвует модель PhilBeam P4 — прекрасный подарок детям к рождественским праздникам. Её стоимость в рамках распродажи равна $45.

Проектор PhilBeam P4 с реальным разрешением 240р и поддержкой видео в разрешении до 1080р обладает компактными размерами (10,5 × 10,3 × 10,5 см) и небольшим весом — всего 0,5 кг. Срок службы источника света составляет 20 тыс. часов — 4000 дней при использовании устройства в течение 5 часов ежедневно.

Источник изображения: AliExpress

Источник изображения: AliExpress

И ещё один проектор компании XIDU, который сегодня можно приобрести со значительной скидкой — PhilBeam P7. Стоимость устройства с поддержкой разрешения Full HD в рамках распродажи равна $135.

Проектор PhilBeam P7 под управлением Android 9.0 оснащён адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, разъёмами HDMI, USB, а также совместим с устройствами на Android и iOS. Показатель яркости проектора равен 5400 люмен, контрастности — 1000:1. Срок службы светодиодного источника составляет 60 тыс. часов.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: xidu, проекторы, распродажа
xidu, проекторы, распродажа
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