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Международный экипаж астронавтов Crew-3 отправился на МКС на корабле SpaceX Dragon

Компания SpaceX в очередной раз отправила астронавтов на Международную космическую станцию. Сегодня утром в 05:05 по московскому времени экипаж Crew-3 из трёх астронавтов NASA и одного представителя Европейского космического агентства был отправлен на орбиту в корабле Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. Стыковка с МКС запланирована в автоматическом режиме 12 ноября в 03:10 МСК.

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Для отправки миссии Crew-3 первая ступень Falcon 9 использовалась вторично. По словам представителей SpaceX, первый раз эта ступень была задействована для отправки грузовика Dragon CRS-22 в июне этого года. Примерно через пять минут после старта ракеты-носителя с пилотируемым кораблём Dragon Crew первая ступень успешно приземлилась на одну из плавучих платформ компании и, по-видимому, снова может быть использована в будущем.

Экипаж предыдущей миссии Crew-2 не смог дождаться на орбите прибытия смены. Первоначально отправка команды Crew-3 намечалась на 31 октября, но сначала старт был отменён из-за непогоды, потом по «незначительным» медицинским соображениям, а затем снова вмешалась неблагоприятная погода. Команду Crew-2 пришлось спустить первой, что произошло два дня назад, и лишь после этого отправлять новый экипаж. Церемония смены состава была проведена заочно.

Экипаж Crew-3 проведёт на МКС шесть месяцев и проведёт массу экспериментов, важных для проникновения человека в космос за пределы орбиты Луны — на Марс и дальше. Члены команды будут изучать способы поддержания здоровья и физической формы астронавтов в космосе, а также проведут множество сопутствующих и других научных экспериментов.

В составе Crew-3 на орбиту отправились трое американцев — командир корабля Раджа Чари (Raja Chari), пилот Том Маршберн (Tom Marshburn) и специалист Кайла Баррон (Kayla Barron), а также специалист Европейского космического агентства астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer). На МКС гостей встретят российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хей (Mark Vande Hei).

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: crew dragon, nasa, пилотируемый, мкс
crew dragon, nasa, пилотируемый, мкс
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