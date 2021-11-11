The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышла на ПК и консолях

Bethesda Softworks выпустила в продажу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation двух поколений. Кроме того, проект доступен в библиотеке Xbox Game Pass. Владельцы Special Edition могут приобрести улучшение до нового издания.

Цены на полное издание (Special Edition с контентом Anniversary Edition) следующие:

Steam — 1999 рублей;

Microsoft Store — $49,99;

PlayStation Store — 3399 рублей.

Владельцы Special Edition могут приобрести весь контент юбилейного издания отдельно по следующим ценам:

Steam — 799 рублей;

Microsoft Store — 19,99 доллара;

PlayStation Store — 1429 рублей.

В состав The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вошли все дополнения (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn), улучшения Special Edition и свыше 500 единиц контента из Creation Club (в том числе режим выживания и цепочка заданий «Святые и соблазнители»).

Пользователи Steam встретили обновление радушно: на момент публикации материала Anniversary Edition собрало 88 % положительных отзывов из 388 написанных. Игроки в сообщениях подшучивают сами над собой («Я сделал это, Тодд! Снова!») и с гордостью заявляют, что им не жалко потратить 799 рублей на покупку нового издания любимой игры.

Оригинальная The Elder Scrolls V: Skyrim вышла ровно 10 лет назад, 11 ноября 2011 года. С тех пор проект успели выпустить на множестве платформ и переиздавали несколько раз.