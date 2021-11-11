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The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышла на ПК и консолях

Bethesda Softworks выпустила в продажу The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation двух поколений. Кроме того, проект доступен в библиотеке Xbox Game Pass. Владельцы Special Edition могут приобрести улучшение до нового издания.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Цены на полное издание (Special Edition с контентом Anniversary Edition) следующие:

Владельцы Special Edition могут приобрести весь контент юбилейного издания отдельно по следующим ценам:

В состав The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вошли все дополнения (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn), улучшения Special Edition и свыше 500 единиц контента из Creation Club (в том числе режим выживания и цепочка заданий «Святые и соблазнители»).

Пользователи Steam встретили обновление радушно: на момент публикации материала Anniversary Edition собрало 88 % положительных отзывов из 388 написанных. Игроки в сообщениях подшучивают сами над собой («Я сделал это, Тодд! Снова!») и с гордостью заявляют, что им не жалко потратить 799 рублей на покупку нового издания любимой игры.

Оригинальная The Elder Scrolls V: Skyrim вышла ровно 10 лет назад, 11 ноября 2011 года. С тех пор проект успели выпустить на множестве платформ и переиздавали несколько раз.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: anniversary edition, skyrim, skyrim special edition
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