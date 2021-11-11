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«Яндекс.Карты» научились показывать пешеходные маршруты прямо на панорамах

Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса функции, позволяющей прокладывать пешеходные маршруты на панорамных фотографиях.

Интерактивные панорамы доступны в десктопной версии сервиса и при использовании «Яндекс.Карт» в мобильных браузерах. Чтобы посмотреть пешеходный маршрут на снимках, нужно построить его и нажать кнопку «Маршрут в панорамах». После этого откроется панорама с полупрозрачной фиолетовой линией пути, которая показывает, куда идти, и ведёт по тротуарам. Можно виртуально прогуляться вдоль этой линии и посмотреть всё, что будет по дороге до нужного места.

Также в панорамах появились метки организаций — по ним сразу видно, офисы каких компаний расположены в тех или иных зданиях. Всё это пригодится тем, кто планирует маршруты заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе.

«Яндекс.Карты» были запущены компанией в 2004 году. Сервис позволяет просматривать карты городов, спутниковые снимки всего мира, панорамы улиц и карточки объектов, находить нужное место или организацию, строить маршруты поездки, получать информацию о дорожных событиях, движении общественного транспорта и прочие полезные сведения. По данным аналитической системы «Яндекс.Радар», ежедневно услугами картографической службы пользуются 6,5 млн человек.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, карты, навигация, сервис
яндекс, карты, навигация, сервис
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