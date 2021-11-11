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ФАС России не видит причин для роста цен на интернет и ТВ

Федеральная антимонопольная служба России не видит причин для роста тарифов на проводной интернет и телевидение, на что ранее указало исследование рынка аналитиками. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Источник изображения: Mohamed Hassan / Pixabay

Источник изображения: Mohamed Hassan / Pixabay

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — говорится в сообщении ФАС. Ведомство также отметило, что рынок связи является социально значимым, поэтому ФАС на постоянной основе следит за повышением стоимости тарифов на услуги связи по всей стране.

Напомним, ранее аналитики TelecomDaily заявили о возможности существенного подорожания тарифов на интернет и ТВ. Такая вероятность, по их мнению, обусловлена инфляцией, а также повышением стоимости сетевого оборудования из-за продолжающегося дефицита полупроводниковой продукции.  Также упоминается, что из-за пандемии коронавируса пострадали логистические цепочки поставок, а чипмейкеры вынуждены периодически приостанавливать производство продукции.

Кроме того, операторам приходится исполнять так называемый «закон Яровой» по хранению пользовательского интернет-трафика, а также обеспечивать бесплатный доступ пользователей к социально значимым веб-сайтам. При этом отмечается, что в следующем году аналитики ожидают не столь сильный рост цен на интернет и телевидение, как это было в 2020 и 2021 годах.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: интернет, телевидение, россия, тарифы
интернет, телевидение, россия, тарифы
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