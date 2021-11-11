IT-рынок региона EMEA восстанавливается после удара коронавируса

Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по рынку информационных технологий (IT) в регионе ЕМЕА (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) на текущий и следующий годы.

Аналитики учитывают в своих расчётах отгрузки систем для центров обработки данных, поставки программного обеспечения корпоративного класса и различного оборудования, а также расходы в области коммуникационных сервисов и сервисов в сфере информационных технологий.

В прошлом году суммарные затраты в обозначенных областях на рынке ЕМЕА составили приблизительно $1,09 трлн. Рост по отношению к 2019-му зафиксирован на уровне всего 0,07 %. Замедление развития отрасли объясняется пандемией, из-за которой пострадали многие сферы IT.

В текущем году рынок начал восстанавливаться после удара коронавируса. Затраты в годовом исчислении, как ожидается, поднимутся на 6,3 %, а итоговый результат составит $1,22 трлн.

В 2022-м прогнозируется дальнейший рост — плюс 4,7 %. Объём IT-отрасли в регионе ЕМЕА, по мнению экспертов, достигнет $1,28 трлн. Крупнейшими сегментами будут оставаться телекоммуникационные и IT-сервисы — $464,9 млрд и $388,6 млрд соответственно. Ещё $207,9 млрд придётся на различные устройства, $178,3 млрд — на корпоративное ПО, $40,5 млрд — на оборудование для центров обработки данных.