США обяжут автопроизводителей использовать технологию отслеживания нетрезвых водителей с 2026 года

Конгресс США сделал важный шаг на пути борьбы с нетрезвыми водителями. Речь идёт о законопроекте, в соответствие с которым производители транспортных средств будут обязаны интегрировать в выпускаемые автомобили технологи отслеживания нетрезвых водителей. Ожидается, что в скором времени этот законопроект подпишет президент США Джозеф Байден (Joseph Biden), а в силу он вступит в 2026 году.

Министерству транспорта США ещё предстоит проделать немалую работу, связанную с поиском наиболее подходящего решения для борьбы с вождением в нетрезвом виде. Предполагается, что ведомство разработает стандарты технологической безопасности в течение ближайших лет, которые с 2026 года должны будут соблюдаться автопроизводителями, поставляющими свою продукцию на американский рынок.

В настоящее время одним из перспективных способов определения состояния водителя является система на основе инфракрасных камер, которая уже используется некоторыми компаниями, в том числе General Motors и Nissan. Каким именно способом должен осуществляться контроль состояния водителя, в законопроекте не сказано. Поэтому не исключено, что в конечном счёте Министерство транспорта представит какое-то инновационное решение.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях с участием нетрезвых водителей в США погибает около 10 тыс. человек. Предполагается, что упомянутый законопроект позволит создать эффективное средство борьбы с вождением в нетрезвом виде, чтобы свести к минимуму количество аварий с нетрезвыми водителями.