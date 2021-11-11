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Hyundai представила концепт премиального электромобиля Grandeur EV в ретро-стиле

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил проект Grandeur Concept EV — это обновлённая версия флагманского седана бизнес-класса, который дебютировал в далёком 1986 году. Проект посвящён 35-летию модели.

Источник изображений: slashgear.com

Источник изображений: slashgear.com

Дизайнеры Hyundai сохранили угловатый стиль оригинальной машины без изменений за исключением нескольких уместных вкраплений: рестайлинговая решётка радиатора, обновлённые боковые молдинги, которые были в моде в восьмидесятые и девяностые, обновлённые зеркала заднего вида и выполненные в ретро-стиле колёса. Приятной находкой стали пиксельные фары и задние фонари, напоминающие современный электромобиль Ioniq 5 — кстати, он начал свою жизнь как концепт 45 EV.

И хотя большая часть экстерьера осталась нетронутой, Hyundai плотно поработала над интерьером. Вместо традиционной приборной панели в Grandeur Concept EV появился встроенный цифровой дисплей и полностью обновлённая информационно-развлекательная система. На центральной консоли также размещается вертикальный экран для управления встроенным саундбаром с 18 динамиками.

Привлекают внимание выполненная в стиле ретро обивка из бордовой кожи от Nappa и уникальная система освещения со светодиодами бронзового цвета в задней части салона — дизайнеры Hyundai назвали такое решение «бесконечным зеркалом». К сожалению, компания ничего не сказала о технической части Hyundai Grandeur — известно лишь, что это электромобиль, но без данных о производительности электродвигателя и ёмкости аккумуляторов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: hyundai, электромобиль, концепт
hyundai, электромобиль, концепт
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