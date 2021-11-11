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Вышел 34-дюймовый игровой монитор Gigabyte G34WQC A с разрешением WQHD и частотой 144 Гц

Компания Gigabyte расширила ассортимент мониторов игрового уровня, анонсировав модель G34WQC A на матрице VA размером 34 дюйма по диагонали. Панель имеет сертификацию VESA Display HDR400.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Дисплей обладает кривизной 1500R, за счёт чего достигается более полный эффект погружения в виртуальное пространство. Разрешение   составляет 3440 × 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Для панели заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 120-процентный охват цветового пространства sRGB. Устройство обладает временем отклика в 1 мс (MPRT) и частотой обновления 144 Гц. Типовая яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 4000:1.

Улучшить плавность игрового процесса и избавиться от разрывов кадра помогает технология AMD FreeSync Premium. Система Black Equalizer отвечает за улучшение видимости тёмных участков изображения. Функции Flicker-Free и Low Blue Light (с сертификатом TÜV Rheinland) снижают усталость глаз во время продолжительной работы.

Монитор оборудован 2-ваттными стереофоническими динамиками и 3,5-мм аудиогнездом. Есть по два интерфейса HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. При помощи подставки можно изменять угол наклона дисплея и регулировать высоту по отношению к поверхности стола в диапазоне 100 мм. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: gigabyte, монитор, игровой монитор
gigabyte, монитор, игровой монитор
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