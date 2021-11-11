3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостиSoC и микросхемы-контроллерыSamsung придумала, как снизить цену мног...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung придумала, как снизить цену многочиповых сборок с подложкой-интерпозером

Специалисты Samsung совместно с коллегами из Amkor Technology представили технологию H-Cube для снижения стоимости многочиповых 2.5D-сборок. Необходимость в сочетании нескольких кристаллов SoC и памяти на одной подложке диктуется требованием к наращиванию производительности без перехода на новые техпроцессы. Но чем больше кристаллов, тем больше площадь крайне дорого интерпозера и тем дороже решение. В Samsung нашли, где можно сэкономить.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Технология H-Cube предполагает использовать дополнительную подложку с относительно широким шагом контактов для установки на монтажную плату (материнскую плату и тому подобное). В терминологии Samsung — это подложка HDI (High-Density Interconnection). Такая промежуточная подложка сравнительно недорогая и её можно сделать довольно большой без существенного увеличения себестоимости будущего чипа (2.5D-сборки).

Все вышестоящие подложки — то есть подложку с маленьким шагом контактов для установки интерпозера и сам интерпозер можно сделать даже меньше для большей компактности. Для этого, например, шаг контактов интерпозера Samsung уменьшила на 35 %. Такая мера позволит также установить на интерпозер больше чипов. В частности, предложенная Samsung технология H-Cube допускает размещение на одном интерпозере процессора (логики) и шести микросхем памяти HBM.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

«В современных условиях, когда системная интеграция становится все более необходимой, а поставки подложек ограничены, Samsung Foundry и Amkor Technology успешно разработали H-Cube для преодоления этих проблем, — сказал Джин Ён Ким, старший вице-президент глобального научно-исследовательского центра Amkor Technology. — Эта разработка снижает барьеры для входа на рынок HPC/AI и демонстрирует успешное сотрудничество и партнёрство между заводом по выпуску полупроводников и компанией по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводников (OSAT)».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Micron представила многочиповую сборку, которая объединяет флеш-память UFS 3.1 и оперативную память LPDDR5 в одной микросхеме
Samsung разработала вертикальную 3D-компоновку для 7-нм чипов и предлагает её всем желающим
AMD: многочиповость EPYC экономит 41 % средств
Daimler отмечает, что осенью дефицит чипов только усилился, GM собирается пересмотреть отношения с поставщиками
Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
Центральный процессор iPhone 13 оказался до 21 % быстрее чипа прошлого поколения
Рубрики: Новости Hardware, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: samsung electronics, производство микросхем
samsung electronics, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 186
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 167
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 144

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
В России ожидается существенный рост цен на интернет и телевидение
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку 41 мин.
Облачная ИИ-платформа SberCloud ML Space получит новый сервис конфиденциальных вычислений на базе Intel SGX 58 мин.
Видео: почти час геймплея GTA: The Trilogy — The Definitive Edition со вступительными миссиями из каждой игры сборника 2 ч.
Стабилизация после начала пандемии: в 2021 году рост российского рынка видеоигр резко замедлился 3 ч.
Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке 3 ч.
Видео: ремастер Grand Theft Auto III для PS5 не может выдать стабильные 60 кадров/с в режиме производительности 3 ч.
«Яндекс.Карты» научились показывать пешеходные маршруты прямо на панорамах 5 ч.
Tencent заявила, что Пекин поддержит метавселенную, если она будет соответствовать китайским законам 6 ч.
Чёрно-белый платформер White Shadows предложит бросить вызов антиутопии с 7 декабря 6 ч.
Детали Starfield, успехи Fallout 76 и ожидание The Elder Scrolls VI: Тодд Говард ответил на вопросы игроков 7 ч.
Meta (Facebook) удвоит число дата-центров 6 мин.
Объём рынка фиксированного беспроводного интернет-доступа достигнет $70 млрд к 2026 году 12 мин.
Солнечный зонд «Паркер» раскрыл последствия столкновений со сверхскоростными частицами пыли 13 мин.
Норвежская НКО Sigma2 построит суперкомпьютеры и облачные хранилища в подземном дата-центре Lefdal Mine 29 мин.
Представлен корпус-башня Kolink Rocket Complex для плат Mini-ITX 60 мин.
Глава NVIDIA: у нас нет волшебных средств от дефицита чипов 2 ч.
NVIDIA представила конвергентные ускорители A30X и A100X: GPU + DPU + PCIe-свитч 2 ч.
Обнаружена молодая чёрная дыра за пределами Млечного пути 2 ч.
Шведские биологи превратили корни живых растений в аккумуляторы 2 ч.
Samsung придумала, как снизить цену многочиповых сборок с подложкой-интерпозером 3 ч.