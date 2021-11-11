Видео: ремастер Grand Theft Auto III для PS5 не может выдать стабильные 60 кадров/с в режиме производительности

Rockstar Games через несколько часов выпустит в продажу Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Запрет на публикацию пользовательских отзывов на агрегаторе рецензий Metacritic спадёт только завтра, а оценить техническое состояние, например, консольной версии GTA III можно уже сейчас.

Неизвестный энтузиаст разместил у себя на канале в YouTube ролик с игровым процессом русскоязычной версии Grand Theft Auto III, записанный на PlayStation 5. Каким образом он получил доступ к игре немного раньше остальных, не уточняется (официальный релиз состоится в 18:00 по Москве).

Геймплей был записан на версии игры 1.01, запущенной в режиме производительности. К сожалению, техническое исполнение ремастера Grand Theft Auto III вызывает вопросы: проект не в состоянии выдавать стабильные 60 кадров/с в различных сценариях. Так, в сценах с перестрелками и автомобильными погонями наблюдались регулярные падения частоты до 35 кадров/с.

Все три игры сборника ремастеров будут доступны сегодня вечером в цифровом виде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.