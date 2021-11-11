Портал госуслуг подвергся рекордной по мощности атаке

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) раскрыло причины сбоя, происшедшего в работе портала государственных услуг.

С начала этой недели пользователи «Госуслуг» жалуются на сложности с доступом к сайту. Так, при попытке посещения ресурса выдавались сообщения о внутренней ошибке: «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства».

Кроме того, многие пользователи обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса неожиданно сократился вдвое — с года до шести месяцев.

Сообщения о проблемах с доступом к сайту появлялись и сегодня, 11 ноября. Как теперь рассказали в Минцифры, портал подвергся рекордной по мощности атаке, с которой, впрочем, удалось совладать.

«Работоспособность портала "Госуслуг" восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами. Вместе с тем отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

Пока неясно, как долго продолжалась атака и какие последствия она может иметь. Что касается QR-кодов, то сокращение срока их действия объясняется ошибкой, связанной с техническими работами на сайте.