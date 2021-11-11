Стабилизация после начала пандемии: в 2021 году рост российского рынка видеоигр резко замедлился

Российский рынок видеоигр по итогам текущего года может продемонстрировать резкое замедление роста — он составит всего 1 %, уверены эксперты. Для сравнения, в 2020 году, когда из-за пандемии вводились жёсткие локдауны, рынок вырос на внушительные 35 %.

Резкое замедление роста российского рынка видеоигр спрогнозировали эксперты компании My.Games — она входит в VK и специализируется на разработке и издании игр. Согласно пресс-релизу компании, в 2019 году рынок вырос на 14 %, в 2020 году этот показатель составил 35 %, а по итогам 2021 года рост может остановиться на отметке 1 %. По мнению главы My.Games Василия Магуряна, это эффект высокой базы после локдаунов 2020 года, когда россияне оказались дома и стали уделять видеоиграм больше времени. Однако в обозримом будущем, уверен Магурян, резкие перепады компенсируются: «В 2022 году мы ожидаем стабилизации ситуации и возвращения темпов роста российского рынка видеоигр к двузначным показателям». Очевидных поводов для беспокойства нет, поскольку за прошедшие 4 года рынок видеоигр в России вырос в 1,6 раза, начав с отметки 106,5 млрд руб.

Крупнейшим сегментом рынка остаются игры для ПК. По итогам текущего года ожидается его сокращение на 4,6 % до 78,1 млрд руб. — по сравнению с 2020 годом, когда он вырос на 34 % и достиг 81,9 млрд руб. Второе место занимают мобильные игры, которые традиционно демонстрируют наибольшую динамику: в 2021 году они вырастут на 10 % и остановятся на отметке 73,8 млрд руб., тогда как в прошлом году они выросли на 39 % и показали 67,1 млрд руб. Консольные игры оказались на третьем месте: если в прошлом году они выросли на 20 % и достигли 14,4 млрд руб., то в этом году ожидается снижение данного сегмента на 5 % до 13,64 млрд руб.

Как отмечается, за последние четыре года стабильный и значительный рост демонстрируют только мобильные игры, в то время как сегменты консольных и ПК-игр снижаются. В целом, Россия не слишком выбивается из общемировой статистики: по итогам 2021 года эксперты NewZoo предсказывают мировому рынку видеоигр снижение на 1,1 %, хотя в 2020 году он демонстрировал «уникальный рост» в 23,1 %.