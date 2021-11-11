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Обнаружена молодая чёрная дыра за пределами Млечного пути

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что исследователям удалось обнаружить относительно небольшую чёрную дыру в молодом звёздном скоплении за пределами нашего Млечного пути.

Источник изображений: ESO

Источник изображений: ESO

Наблюдения выполнялись с применением спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) на Очень Большом телескопе (VLT ESO) в чилийской пустыне Атакама. Для выявления чёрной дыры был использован так называемый динамический метод — регистрация её влияния на движение соседней звезды.

Обнаруженный объект находится в рассеянном скоплении NGC 1850, которое расположено примерно в 160 000 световых лет от нас в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного пути. Чёрная дыра оказалась приблизительно в 11 раз массивнее Солнца, а находящаяся поблизости звезда по массе в пять раз превосходит наше светило.

«Регистрация чёрной дыры в NGC 1850 — первый случай обнаружения такого объекта в молодом звёздном скоплении. Возраст скопления составляет всего около 100 миллионов лет — один миг в астрономических масштабах времени», — отмечает ESO.

Предполагается, что применённый динамический метод в перспективе позволит обнаружить другие молодые чёрные дыры и пролить свет на их эволюцию. Сравнивая такие объекты с более зрелыми и массивными чёрными дырами в более старых скоплениях, астрономы, возможно, смогут понять, как происходит расширение подобных структур. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: космос, вселенная, наука, черная дыра, eso
космос, вселенная, наука, черная дыра, eso
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