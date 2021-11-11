Видео: почти час геймплея GTA: The Trilogy — The Definitive Edition со вступительными миссиями из каждой игры сборника

Издание IGN опубликовало на своем YouTube-канале три видеоролика, в которых демонстрируется начало каждой из трёх частей Grand Theft Auto, вошедших в состав сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Продолжительность каждого видео варьируется от 16 до 18 минут, все они записаны на консоли PlayStation 5 в разрешении 4K. Общая продолжительность всего представленного материала из сборника — чуть более 51 минуты.

Счётчиками кадровой частоты ролики от издания IGN не снабжены, но можно заметить, что весь геймплей снят при 30 кадрах/с. Это означает, что журналисты запускали проекты сборника в режиме качества.

Чуть ранее некий энтузиаст разместил у себя на YouTube-канале ролик с игровым процессом Grand Theft Auto III, записанный на PlayStation 5. К сожалению, ремастер Grand Theft Auto III был не в состоянии выдавать стабильные 60 кадров/с в различных сценариях. Так, в сценах с перестрелками и автомобильными погонями наблюдались регулярные падения частоты до 35 кадров/с.

Все три игры сборника ремастеров станут доступны покупателям сегодня вечером в цифровом виде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.