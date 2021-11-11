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Глава NVIDIA: у нас нет волшебных средств от дефицита чипов

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что не видит признаков того, что глобальный дефицит чипов закончится в ближайшее время. Глава крупнейшего по рыночной капитализации разработчика чипов выступил с докладом на конференции NVIDIA GTC, в ходе которого рассказал о достижениях компании в области метавселенной и искусственного интеллекта.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

NVIDIA по-прежнему получает основную часть своей выручки — около 47 % во II квартале — от продажи игровых видеокарт. И их по-прежнему не хватает из-за вызванного пандемией дефицита чипов. «Думаю, в следующем году спрос значительно превысит предложение. У нас нет волшебных средств для управления цепочками поставок... У нас есть поддержка наших поставщиков. Нам повезло, что поставщиков у нас много, наша цепочка поставок разнообразна, а компания наша довольно большая, поэтому у нас есть поддержка большой экосистемы вокруг», — заявил господин Хуанг.

Кризис чипов разразился с началом пандемии, когда автопроизводители, ожидая замедления продаж, сократили на них заказы. Но у потребителей оказались другие планы, и они вскоре они начали активно покупать автомобили. Параллельно же потребители, оказавшись на домашней самоизоляции, начали скупать электронику — от рабочих станций и веб-камер до игровых ПК и консолей. В итоге за внимание небольшого числа производителей чипов стали бороться несколько отраслей — это обусловило кризис, который продолжается и по сей день. Купить видеокарту или игровую консоль сейчас очень проблематично, особенно без наценки к рекомендованной розничной цене. Спрос вырос настолько, что попадающие в открытую продажу товары раскупаются практически мгновенно.

NVIDIA — не единственная компания, которая борется с дефицитом чипов. В прошлом месяце глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил, что не ожидает улучшения ситуации до 2023 года. Что же касается главы NVIDIA, то он не считает наблюдаемый сегодня уровень спроса временным явлением в отличие от проблем с поставками полупроводниковых компонентов. По мнению господина Хуанга, высокий спрос имеет долгосрочный характер: «Люди начинают собирать всё больше и больше домашних рабочих станций, потому что теперь их дом — это их офис. А когда они дома, они предпочитают иметь стабильную систему, поэтому ПК продаются невероятно активно». Кроме того, люди всё больше времени проводят в играх, поэтому спрос на топовые видеокарты тоже очень высок.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, разработка и производство электроники,
Теги: nvidia, дефицит, видеокарты
nvidia, дефицит, видеокарты
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