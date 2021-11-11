Объём рынка фиксированного беспроводного интернет-доступа достигнет $70 млрд к 2026 году

Компания ABI Research сделала прогноз по глобальному рынку фиксированного беспроводного интернет-доступа (Fixed Wireless Access, FWA) на ближайшие годы. Аналитики полагают, что данное направление будет быстро развиваться, а катализатором послужит технология 5G.

Услуги FWA представляют собой альтернативу проводному широкополосному доступу (ШПД). В случае FWA обмен данными может осуществляться через сотовую сеть, но при этом абонентский терминал обычно остаётся в стационарном положении.

Фиксированный беспроводной веб-доступ применяется в первую очередь там, где отсутствуют скоростные проводные интернет-подключения. По сравнению с решениями «оптоволокно до дома» (Fiber to the Home, FTTH) развёртывание FWA зачастую оказывается дешевле и требует меньше времени.

ABI Research прогнозирует, что к 2026 году количество пользователей FWA по всему миру превысит 180 млн. Объём соответствующего рынка в денежном выражении достигнет $70 млрд.

На долю 5G FWA к указанной дате придётся около 40 % в общем объёме сегмента. Доминирующей же технологией будет оставаться 4G/LTE. В 2026-м почти 60 % всех абонентов сервисов 5G FWA будут находиться в Северной Америке и Европе.