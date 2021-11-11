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Раскрыт дизайн флагманского смартфона Motorola Edge 30 Ultra

Как уже сообщалось, Motorola готовит к выпуску флагманский смартфон Edge 30 Ultra (он же Edge X) на грядущей платформе Qualcomm Snapdragon 898. Ресурс 91mobiles в партнёрстве с известным источником достоверных утечек @OnLeaks опубликовал качественные рендеры этого аппарата.

Источник изображений: 91mobiles / @OnLeaks

Источник изображений: 91mobiles / @OnLeaks

Устройство показано на изображениях со всех сторон, что позволяет получить полное представление о его дизайне. Сообщается, что применён экран OLED размером около 6,6 дюйма по диагонали. Панель обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц.

Как можно видеть, дисплей окружён узкими рамками со всех сторон. По центру в верхней части расположено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры на базе 60-мегапиксельного датчика.

Тыльная камера имеет трёхмодульное исполнение с оптическими блоками, выстроенными в ряд по вертикали. Конфигурацией предусмотрено применение двух 50-мегапиксельных сенсоров и вспомогательного датчика на 2 млн пикселей.

В боковых частях находятся физические кнопки управления. Упомянуты порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев в зоне экрана, контроллер NFC, до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью до 256 Гбайт. Будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Называются также размеры смартфона — 163,1 × 76,5 × 8,8 мм (10 мм с учётом выступающего блока камер). 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
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