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Из-за Unreal Engine из GTA: The Trilogy — The Definitive Edition убрали часть читов, но добавили новые

Продюсер Rockstar Games Рич Росадо (Rich Rosado) дал большое интервью порталу The Gamer, где рассказал о трудностях, с которыми разработчики столкнулись при создании сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Авторам пришлось идти на компромиссы как в графике, так и в геймплее. Например, из игр исчезли некоторые читы.

Источник: YouTube

Источник: YouTube

Ремастеры работают сразу на двух движках. За рендеринг отвечает Unreal Engine, а за всю игровую логику — всё тот же RenderWare из начала двухтысячных. Как оказалось, некоторые читы стали конфликтовать с современным движком, поэтому студии пришлось их вырезать.

Росадо не рассказал, какие полюбившиеся читы теперь не найдут фанаты серии. Зато продюсер намекнул, что ремастеры получили что-то новенькое взамен. Что именно, должны будут найти сами игроки. На YouTube уже появился ролик с новым читом, который делает головы персонажей большими.

Также стоит отметить, что некоторые достижения блокируются сразу после введения читов. Это стало известно из стримов игроков из стран, где релиз трилогии незапланированно состоялся на день раньше. В Австралии и Новой Зеландии геймеры получили доступ к ремастерам ещё вчера из-за ошибки в часовых поясах на PlayStation.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition станет доступна покупателям сегодня в 18:00 по московскому времени на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: rockstar games, take-two interactive, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition, grove street games, читы
rockstar games, take-two interactive, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition, grove street games, читы
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