WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников

Команда разработчиков WhatsApp тестирует очередное обновление своего программного продукта, которое позволит сделать экосистему мессенджера немного безопаснее для потенциальных жертв преследования.

По последним данным, в бета-версии 2.21.33.14, доступной ограниченному кругу тестировщиков, появилась опция, позволяющая спрятать время последнего появления в приложении от конкретных пользователей.

В текущей стабильной версии у пользователя есть только три варианта «видимости» — время последнего использования приложения могут увидеть «все», «мои контакты» или «никто». Новый вариант позволяет сохранить видимость этих данных для друзей, близких и других пользователей, за исключением отдельных людей, которые видеть соответствующую информацию не должны.

Многие другие мессенджеры уже давно решили аналогичную проблему. Например, в Telegram можно не просто сделать полностью доступным или недоступным для всех время последнего пребывания в мессенджере, но и добавлять в обоих случаях исключения. Кроме того, исключения можно добавить и в случае, если время посещения видят только контакты. Исключения можно добавить, если хочется оставить в неведении коллег, слишком заботливых родителей или других людей, по тем или иным причинам контролирующих использование аккаунта.

Пока функция недоступна большинству пользователей. Для её применения необходимо загрузить бета-версию мессенджера. Обычно её можно скачать из магазина Google Play, но пока в программе тестирования, похоже, достаточно участников — остаётся возможность на свой страх и риск найти APK-файл в интернете.