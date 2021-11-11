3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиЭлектрические зубные щётки Oclean X Pro ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Электрические зубные щётки Oclean X Pro и Z1, и ирригатор для полости рта Oclean W10 сейчас доступны со скидками

На правах рекламы

Компания Oclean, специализирующаяся на разработке устройств по уходу за полостью рта, объявила спецпредложение на ряд своих продуктов в рамках Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress. В рамках акции Oclean можно купить со значительной скидкой электрические умные зубные щётки Oclean X Pro и Oclean Z1, а также ирригатор для ротовой полости Oclean W10.

Электрическая зубная щётка Oclean X Pro относится к флагманским устройствам бренда Oclean. Щётка оснащена цветным сенсорным дисплеем с диагональю 0,95 дюйма, который облегчает контроль степени очистки зубов. С его помощью можно выбрать режим работы (очистка, массаж, отбеливание), установить продолжительность процедуры, а также зафиксировать её результат.

Имеющийся двигатель обеспечивает до 42 000 об/мин, а также до 32 уровней регулировки скорости чистки. Фирменное приложение позволяет отслеживать состояние ротовой полости, включая так называемые слепые зоны. Результаты мониторинга отражаются непосредственно на экране щётки.

Предустановленные режимы Oclean X Pro включают стандартную чистку, отбеливание, массаж. Также предлагается более 20 режимов для различных стоматологических заболеваний и в соответствии с различными привычками пользователей. Продолжительность автономной работы Oclean X Pro достигает 35–45 дней. Устройство поддерживает быструю зарядку. 

Стоимость Oclean X Pro при указании промокода OWHL420 равна $44,38 (скидка по купону, который актуален для России — 420 рублей).

В свою очередь, умную электрическую зубную щётку Oclean Z1 можно приобрести в рамках распродажи за $27,68 (промокод — 1111LOUD, скидка по купону — 200 рублей).

Oclean Z1 оснащена бесколекторным двигателем с магнитной подвеской со скоростью вращения 42 000 об/мин и высоким крутящим моментом 220 гс·см, а также низким уровнем шума (от 45 до 60 дБ). Шестиосевой гироскоп позволяет с высокой точностью определить слепые зоны ротовой полости, требующие дополнительного ухода. Результаты чистки можно контролировать с помощью мобильного приложения, которое предоставляет более 20 схем чистки и множество индивидуальных схем чистки.

Oclean Z1 поддерживает 32 уровня интенсивности чистки, из которых пользователь сможет выбрать подходящий. Щётка оснащена LED дисплеем с тремя сегментами, которые обозначают уровень интенсивности. Для подключения щётки к смартфону используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.0. Щётка совместима с мобильными устройствами на Android 5.1 и выше или iOS 9.0 и выше.

Зубная щётка Oclean Z1 имеет защиту от влаги по стандарту IPX7. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает продолжительность автономной работы в течение 30 дней при условии использования не более двух раз по две минуты.

Также компания предлагает в рамках распродажи ирригатор для полости рта Oclean W10, который используется для чистки с помощью струи воды под давлением. Объём его резервуара для воды составляет 200 мл.

Ирригатор поддерживает 5 режимов чистки: интенсивный режим для ежедневной тщательной чистки, стандартный — для обычной ежедневной очистки, аккуратный режим — для чувствительных дёсен, импульсный режим — для ежедневной глубокой очистки. Есть также режим «по требованию», который позволяет самостоятельно контролировать интенсивность струи. Каждые 15 секунд таймер напоминает о необходимости смены зоны чистки.

В комплекте с ирригатором предоставляются четыре наконечника. Устройство обладает защитой от попадания влаги согласно стандарту IPX7, что позволяет использовать его во время принятия душа. Батарея ёмкостью 1400 мА·ч обеспечивает автономную работу ирригатора в течение 30 дней. 

В рамках акции стоимость ирригатора Oclean W10 составит $49,99. (при условии указания промокода OWHP400, скидка по купону — 400 руб.).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Платформа JD.com позволила оплачивать товары цифровым юанем во время крупной распродажи
Компактные домашние проекторы XIDU PhilBeam сегодня доступны со скидками
Ирригатор для полости рта Oclean W10 Water Flosser можно купить со скидкой до 15 октября
BMW увеличила прибыль на 50 %, несмотря на падение продаж из-за дефицита
Продажи 4G-смартфонов в Китае выросли впервые за 2 года
Китайская Tencent разрабатывает собственные процессоры для ИИ, обработки видео и сетевого оборудования
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: oclean, электрический, зубная щётка, распродажа
oclean, электрический, зубная щётка, распродажа
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 191
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 173
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях
Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей 4 ч.
Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы 4 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch 5 ч.
Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов» 6 ч.
Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер 6 ч.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead 7 ч.
Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга 7 ч.
Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр 8 ч.
RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть 8 ч.
WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников 9 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 3 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 3 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 3 ч.
Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+ 5 ч.
SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с 6 ч.
В IBM Cloud появились bare-metal серверы с двумя AMD EPYC 7763 6 ч.
Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen 6 ч.
Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России 7 ч.
Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM 7 ч.
Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании 8 ч.