Электрические зубные щётки Oclean X Pro и Z1, и ирригатор для полости рта Oclean W10 сейчас доступны со скидками

Компания Oclean, специализирующаяся на разработке устройств по уходу за полостью рта, объявила спецпредложение на ряд своих продуктов в рамках Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress. В рамках акции Oclean можно купить со значительной скидкой электрические умные зубные щётки Oclean X Pro и Oclean Z1, а также ирригатор для ротовой полости Oclean W10.

Электрическая зубная щётка Oclean X Pro относится к флагманским устройствам бренда Oclean. Щётка оснащена цветным сенсорным дисплеем с диагональю 0,95 дюйма, который облегчает контроль степени очистки зубов. С его помощью можно выбрать режим работы (очистка, массаж, отбеливание), установить продолжительность процедуры, а также зафиксировать её результат.

Имеющийся двигатель обеспечивает до 42 000 об/мин, а также до 32 уровней регулировки скорости чистки. Фирменное приложение позволяет отслеживать состояние ротовой полости, включая так называемые слепые зоны. Результаты мониторинга отражаются непосредственно на экране щётки.

Предустановленные режимы Oclean X Pro включают стандартную чистку, отбеливание, массаж. Также предлагается более 20 режимов для различных стоматологических заболеваний и в соответствии с различными привычками пользователей. Продолжительность автономной работы Oclean X Pro достигает 35–45 дней. Устройство поддерживает быструю зарядку.

Стоимость Oclean X Pro при указании промокода OWHL420 равна $44,38 (скидка по купону, который актуален для России — 420 рублей).

В свою очередь, умную электрическую зубную щётку Oclean Z1 можно приобрести в рамках распродажи за $27,68 (промокод — 1111LOUD, скидка по купону — 200 рублей).

Oclean Z1 оснащена бесколекторным двигателем с магнитной подвеской со скоростью вращения 42 000 об/мин и высоким крутящим моментом 220 гс·см, а также низким уровнем шума (от 45 до 60 дБ). Шестиосевой гироскоп позволяет с высокой точностью определить слепые зоны ротовой полости, требующие дополнительного ухода. Результаты чистки можно контролировать с помощью мобильного приложения, которое предоставляет более 20 схем чистки и множество индивидуальных схем чистки.

Oclean Z1 поддерживает 32 уровня интенсивности чистки, из которых пользователь сможет выбрать подходящий. Щётка оснащена LED дисплеем с тремя сегментами, которые обозначают уровень интенсивности. Для подключения щётки к смартфону используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.0. Щётка совместима с мобильными устройствами на Android 5.1 и выше или iOS 9.0 и выше.

Зубная щётка Oclean Z1 имеет защиту от влаги по стандарту IPX7. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает продолжительность автономной работы в течение 30 дней при условии использования не более двух раз по две минуты.

Также компания предлагает в рамках распродажи ирригатор для полости рта Oclean W10, который используется для чистки с помощью струи воды под давлением. Объём его резервуара для воды составляет 200 мл.

Ирригатор поддерживает 5 режимов чистки: интенсивный режим для ежедневной тщательной чистки, стандартный — для обычной ежедневной очистки, аккуратный режим — для чувствительных дёсен, импульсный режим — для ежедневной глубокой очистки. Есть также режим «по требованию», который позволяет самостоятельно контролировать интенсивность струи. Каждые 15 секунд таймер напоминает о необходимости смены зоны чистки.

В комплекте с ирригатором предоставляются четыре наконечника. Устройство обладает защитой от попадания влаги согласно стандарту IPX7, что позволяет использовать его во время принятия душа. Батарея ёмкостью 1400 мА·ч обеспечивает автономную работу ирригатора в течение 30 дней.

В рамках акции стоимость ирригатора Oclean W10 составит $49,99. (при условии указания промокода OWHP400, скидка по купону — 400 руб.).