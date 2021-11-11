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Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании

Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, связанные с транспортом, и на основе этих данных создали 3D-модель потенциальной Apple Car. Отталкиваясь от официальных патентов, они показали возможный внешний облик авто, а также его интерьер.

Источник изображений: vanarama.com

Источник изображений: vanarama.com

Трёхмерная модель Apple Car определённо вдохновлена Tesla Cybertruck. В конструкции предусмотрена единая стеклянная крыша, включающая в себя окна, люк и ветровые стёкла. Такая крыша построена на основе патента US10384519B1, описывающего способ создания автомобиля без необходимости разделения стеклянных панелей. Также в 3D-модели нашлось место адаптивным дверям и дополнительным элементам бренда, таким как сетчатая решётка в стиле Mac Pro спереди, выдвижные дверные ручки и шасси белого цвета.

В салоне авто установлен большой сенсорный дисплей, занимающий всю приборную панель (патент US20200214148A1). Информационно-развлекательная система построена на основе программного обеспечения Apple, а Siri выступает в роли интеллектуального помощника при вождении. На панели размещены регуляторы температуры, элементы управления воспроизведением и др. В центре рулевого колеса, которое трудно назвать классическим, расположен ещё один дисплей.

Источник отмечает, что ранние патенты Apple редко в полной мере раскрывают облик конечного продукта. Однако результат работы специалистов Vanarama является первым 3D-изображением того, как может выглядеть будущий автомобиль Apple. Официальные представители Apple пока воздерживаются от комментариев относительно этого проекта, но известно, что компания ведёт переговоры с партнёрами для производства.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: apple car, автомобили, apple
apple car, автомобили, apple
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