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RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть

Издание Windows Central выяснило подробности предстоящих проектов студий Compulsion Games и Obsidian Entertainment, которые разрабатывают свои игры под крылом Xbox Game Studios. Авторы We Happy Few трудятся над экшеном в антураже тёмного фэнтези, а создатели Fallout: New Vegas — небольшой ролевой игрой с упором на диалоги вроде Disco Elysium.

Источник изображений: Джез Корден, Windows Central

Источник изображений: Джез Корден, Windows Central

Проект под кодовым названием Midnight — первая игра Compulsion Games в рамках Xbox Game Studios. Это экшен от третьего лица, который описывается как сказка о взрослении, черпающая вдохновение из Глубокого Юга Америки. В игре присутствует магия и большие фантастические звери, а также сильная атмосфера южной готики. Проект будет одиночным и с упором на сюжет.

В статье приведены ранние концепт-арты Midnight. Они представляют главного героя игры вместе с гуманоидами, похожими на гарпий, которые прошли через несколько итераций развития. Слева на концепт-арте вы можете увидеть (судя по всему, их) жилище, построенное на вершине дерева.

Midnight может выйти в ближайшие пару лет, как считает журналист Джез Корден (Jez Corden).

А вот Obsidian Entertainment работает над проектом под кодовым названием Pentiment. Это небольшая RPG в стиле инди-игр от маленькой команды, возглавляемой Джошем Сойером (Josh Sawyer), руководителем разработки Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. Согласно словарю, Pentiment называют лежащее в основе изображение картины, которое стало видимым, когда верхний слой краски с возрастом стал прозрачным.

В игре вы станете следователем, который в Европе XVI века пытается раскрыть правду об ужасном убийстве. Проект черпает вдохновение из Disco Elysium и бывших игр Obsidian Entertainment вроде Pillars of Eternity. Это будет насыщенная диалогами игра с выборами ответа. Вы сможете расследовать и выдвигать обвинения против персонажей, что может привести к печальным последствиям, если вы ошибётесь.

Pentiment занимается всего 12 человек. Разработчики также проводят эксперименты с игровым процессом, результаты которых могут попасть в финальную версию проекта. Отмечается, что Pentiment может выйти уже в следующем году.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Xbox,
Теги: compulsion games, obsidian entertainment, xbox game studios, слухи
compulsion games, obsidian entertainment, xbox game studios, слухи
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