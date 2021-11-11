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Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM

В прошлом году китайская Vivo представила свои первые смарт-часы Vivo Watch. По всей видимости, компания готова выпустить новое поколение устройства. В Сеть просочились изображения и ключевые технические характеристики грядущих смарт-часов, при этом ресурс ITHome сообщает, что изображения Vivo Watch 2 были получены из приложения Vivo Sports Health.

Источник изображений: ITHome

Источник изображений: ITHome

Судя по рендерам, дизайн новинки будет очень похож на дизайн оригинальных Vivo Watch. Изображения утекли в Сеть вскоре после публикации данных о сертификации грядущих смарт-часов китайским регулятором TENAA, которые раскрыли ключевые характеристики устройства. Vivo Watch 2 получат круглый OLED-экран, который увеличится по сравнению с оригинальной моделью. Предполагается, что корпус новинки получит диаметр 46 мм, по сравнению с 42 мм у прошлогодних смарт-часов. Vivo Watch предложат пользователям 501-мА·ч батарею, поддержку трёх eSIM и Bluetooth 5.1 для связи с другими устройствами.

Напомним, что прошлогодние часы оборудованы 226-мА·ч батареей, поддержкой Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты. Устройство поддерживает целый ряд функций контроля за показателями здоровья, включая отслеживание уровня кислорода в крови и поддержку распознавания 11 типов физической активности. Часы могут похвастаться 1,19-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 × 390 пикселей. Существует и увеличенная версия в 46-мм корпусе с 1,39-дюймовым дисплеем.

Vivo пока не анонсировала Watch 2, однако появление устройства в официальном приложении Vivo Sports Health, вероятно, свидетельствует о том, что его запуск состоится в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, слухи, носимая электроника,
Теги: смарт-часы, рендер, утечка, vivo, watch
смарт-часы, рендер, утечка, vivo, watch
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