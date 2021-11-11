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GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях

Компания Rockstar Games выпустила сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК, консолях PlayStation и Xbox двух поколений, а также Nintendo Switch. Пока речь идёт только о релизе цифровых копий, а PC-версию  можно купить исключительно в магазине разработчиков (Rockstar Store).

Источник изображения: RockstarGames.com

Источник изображения: RockstarGames.com

Цены на Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выставлены следующие:

Улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas из сборника адаптированы для современных систем и получили множество технических улучшений по сравнению с оригинальными версиями: новую систему освещения, повышенную детализацию окружения, поддержку высоких разрешений, а также изменённые в стиле Grand Theft Auto V системы управления и прицеливания.

Поклонникам коробочных изданий придётся подождать почти месяц — до 7 декабря. Именно тогда сборник поступит в продажу в физическом виде на всех платформах, за исключением PlayStation 5.

Чуть ранее сегодня издание IGN опубликовало на своём YouTube-канале три видеоролика, в которых демонстрируется начало каждой из трёх частей Grand Theft Auto, вошедших в состав сборника The Definitive Edition.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: боевик, rockstar games, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition
боевик, rockstar games, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition
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