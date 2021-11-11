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Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал в интервью Bloomberg о том, что корпорация планирует приобрести студии разработки не только игр для хардкорной аудитории геймеров, но и создания казуальных и социальных развлечений.

Источник изображения: Xbox Wire

Источник изображения: Xbox Wire

Перечислив Roblox, Minecraft, FIFA и Fortnite как игры, которые ассоциируются с Xbox, Спенсер сказал, что хочет продолжать инвестировать в более социальный и казуальный контент: «У нас много амбиций».

Ещё в октябре 2020-го Спенсер заявил в интервью GameReactor: «Если мы посмотрим, во что люди играют на Xbox, во что играют подписчики Game Pass, я думаю, что в нашем портфолио не хватает казуального контента с широкой популярностью. Контент с рейтингом E (если использовать рейтинг ESRB) не является для нас сильной стороной. Очевидно, что у нас есть Minecraft и ещё несколько франшиз. Но когда я думаю о расширении творческой палитры наших команд, я думаю, что это критически важно».

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Судя по всему, планы за прошедший год никак не изменились. Microsoft всё ещё планирует охватить казуальную аудиторию, которая может принести гораздо больше средств, чем высокобюджетные хардкорные игры. Тем не менее корпорация в этом году завершила сделку по приобретению за $7,5 млрд компании ZeniMax Media и её издательства Bethesda Softworks. В покупку вошли восемь студий, среди которых авторы The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, The Evil Within и других серий игр.

Кроме планов по разработке казуальных игр, в уме у Спенсера также приобретение японской студии.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Казуальные игры, Xbox,
Теги: xbox game studios, microsoft, xbox
xbox game studios, microsoft, xbox
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