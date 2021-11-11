3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимодули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител...SK hynix показала стеки памяти HBM3 объё...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с

На выставке OCP Summit 2021 южнокорейская компания SK hynix продемонстрировала стеки памяти HBM3. Производитель лишь недавно подтвердил разработку модулей памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с на один стек. Эти микросхемы в обозримом будущем планируется использовать вместе с высокопроизводительными GPU.

Источник изображения: ServeTheHome

Источник изображения: ServeTheHome

Комитет по стандартизации полупроводниковой продукции JEDEC ещё не принял окончательные спецификации памяти HBM3. SK hynix самостоятельно увеличила у неё пропускную способность с изначально заявленных 5,2 Гбит/с до 6,4 Гбит/с на контакт. Однако на данный момент неизвестно, насколько приближены характеристики чипов памяти от южнокорейского производителя к окончательным спецификациям стандарта, которые будут использоваться в массовом производстве графических ускорителей нового поколения.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

В составе модулей памяти HBM3 DRAM от SK hynix могут содержаться до 12 кристаллов памяти, уложенных в вертикальный стек с контроллером в самом низу сборки и объединённые 1024-битным интерфейсом. Хотя сам контроллер не изменился ещё со времён стандарта памяти HBM2, увеличенное количество кристаллов памяти в составе одного модуля и повышенная частота работы позволяют добиться скорости передачи данных по интерфейсу в 819 Гбайт/с, что на 78 % больше по сравнению с памятью HBM2E.

Теоретический продукт на основе 12 модулей памяти HBM3 от SK hynix сможет предложить 288 Гбайт общего объёма памяти с максимальной пропускной способностью до 9,8 Тбайт/с.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила серверные ускорители вычислений серии Instinct MI200
Корейские чипмейкеры не готовы раскрыть Вашингтону коммерческую тайну
SK hynix завершила разработку памяти HBM3: модули до 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с
Представлены твердотельные накопители Kingston KC3000 со скоростью чтения до 7000 Мбайт/с
Представлены портативные твердотельные накопители KLEVV S1 и R1 ёмкостью до 2 Тбайт
G.Skill представила оперативную память Trident Z5 DDR5 с частотой до 6400 МГц
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: sk hynix, hbm3, оперативная память
sk hynix, hbm3, оперативная память
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 191
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 173
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях
Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей 4 ч.
Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы 4 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch 5 ч.
Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов» 6 ч.
Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер 6 ч.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead 7 ч.
Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга 7 ч.
Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр 8 ч.
RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть 8 ч.
WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников 9 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 3 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 3 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 3 ч.
Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+ 5 ч.
SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с 6 ч.
В IBM Cloud появились bare-metal серверы с двумя AMD EPYC 7763 6 ч.
Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen 6 ч.
Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России 7 ч.
Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM 7 ч.
Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании 8 ч.