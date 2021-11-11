Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России

Известный производитель компьютерной периферии Logitech представил на российском рынке систему видеоконференцсвязи (ВКС) для небольших переговорных помещений Rally Bar Mini. Новинка полностью поддерживает любые сервисы видеоконференцсвязи, включая популярнейшие Microsoft Teams и Zoom.

ВКС-система способна работать как будучи подключенной к ПК или Mac через USB, так и в режиме самостоятельного аппаратного комплекса в паре с фирменным контроллером Logitech Tap. В связке с последним Rally Bar Mini позволяет использовать ряд приложений для видеоконференций, таких как Zoom, Microsoft Teams и другие, запуская их непосредственно на устройстве, без необходимости подключения к компьютеру. Управление системой происходит при помощи ПО Logitech Sync.

Logitech заявляет, что новинка оборудована высококачественной оптикой, которая способна обеспечить отличное качество изображения при разрешениях до 4К. Наличие электропривода позволяет производить панорамирование и автоматически изменять угол съёмки благодаря технологии RightSight. Rally Bar Mini способна распознавать в кадре людей и фиксировать на них фокус.

Новинка оборудована качественной аудиосистемой, которая обеспечивает воспроизведение насыщенного и естественного звука. Rally Bar Mini может автоматически выравнивать громкость звука при воспроизведении громкой и тихой речи. Массив микрофонов, которым оборудовано устройство, способен формировать направленный сигнал и фокусироваться на человеке, говорящем в данный момент, подавляя фоновый шум. Штатный микрофон улавливает звук на расстоянии до 4,6 м. При необходимости его возможности можно расширить подключением до двух дополнительных микрофонов Rally.

Устройство доступно в светло-сером и тёмно-сером цветах. Logitech Rally Bar Mini уже можно заказать в России.