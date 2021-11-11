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Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России

На правах рекламы

Известный производитель компьютерной периферии Logitech представил на российском рынке систему видеоконференцсвязи (ВКС) для небольших переговорных помещений Rally Bar Mini. Новинка полностью поддерживает любые сервисы видеоконференцсвязи, включая популярнейшие Microsoft Teams и Zoom.

Источник изображений: Logitech

Источник изображений: Logitech

ВКС-система способна работать как будучи подключенной к ПК или Mac через USB, так и в режиме самостоятельного аппаратного комплекса в паре с фирменным контроллером Logitech Tap. В связке с последним Rally Bar Mini позволяет использовать ряд приложений для видеоконференций, таких как Zoom, Microsoft Teams и другие, запуская их непосредственно на устройстве, без необходимости подключения к компьютеру. Управление системой происходит при помощи ПО Logitech Sync.

Logitech заявляет, что новинка оборудована высококачественной оптикой, которая способна обеспечить отличное качество изображения при разрешениях до 4К. Наличие электропривода позволяет производить панорамирование и автоматически изменять угол съёмки благодаря технологии RightSight. Rally Bar Mini способна распознавать в кадре людей и фиксировать на них фокус.

Новинка оборудована качественной аудиосистемой, которая обеспечивает воспроизведение насыщенного и естественного звука. Rally Bar Mini может автоматически выравнивать громкость звука при воспроизведении громкой и тихой речи. Массив микрофонов, которым оборудовано устройство, способен формировать направленный сигнал и фокусироваться на человеке, говорящем в данный момент, подавляя фоновый шум. Штатный микрофон улавливает звук на расстоянии до 4,6 м. При необходимости его возможности можно расширить подключением до двух дополнительных микрофонов Rally.

Источник изображений: Logitech

Устройство доступно в светло-сером и тёмно-сером цветах. Logitech Rally Bar Mini уже можно заказать в России.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT,
Теги: новинка, видеоконференцсвязь, анонс, logitech, российский рынок
новинка, видеоконференцсвязь, анонс, logitech, российский рынок
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