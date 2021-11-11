Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Montreal обнародовали точную дату выхода своего кооперативного шутера Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и рассказали об изменениях в модели распространения игры.

Напомним, релиз Rainbow Six Extraction ожидался ещё 16 сентября, однако незадолго до намеченной даты Ubisoft перенесла премьеру на январь 2022 года (предположительно 20-е число).

Как стало известно, Rainbow Six Extraction и правда поступит в продажу 20 января 2022 года для PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia и Amazon Luna.

Ubisoft также объявила, что снизила цену стандартного издания Rainbow Six Extraction до $40 (1669 рублей на ПК), а расширенного — до $50 (2079 рублей). Предзаказы доступны на PC и консолях Xbox.

Кроме того, в комплект Rainbow Six Extraction теперь входит два пропуска для друга, которые позволят пригласить в шутер не владеющих игрой товарищей. Бесплатный период рассчитан на две недели с момента активации абонемента.

Оперативникам в Rainbow Six Extraction (всего их будет 18) предстоит одолеть и изолировать археев — эволюционирующую инопланетную угрозу, попавшую на Землю с упавшим метеоритом.

Разработчики Rainbow Six Extraction обещают полноценный кроссплей, перенос сохранений и прогресса между платформами, бесплатный пострелизный контент, 12 карт, 13 типов заданий и 13 типов противников.