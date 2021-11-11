Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер

Как и было обещано, 11 ноября портал IGN в эксклюзивном порядке представил кинематографический трейлер Человека-паука по версии супергеройского экшена Marvel’s Avengers.

Обнародованный ролик длится чуть меньше двух минут и демонстрирует сцену нападения Человека-паука на отряд солдат А.И.М., взявших заложников. Кто озвучивает персонажа, Square Enix пока не раскрывает.

Трейлер Человека-паука в Marvel’s Avengers не содержит непосредственно игрового процесса, но даёт представление о наборе приёмов и арсенале способностей супергероя, включая полёты на паутине и ползание по стенам.

Напомним, Человек-паук пополнит команду Marvel’s Avengers 30 ноября в рамках события «С большой силой». Дружелюбному соседу предстоит дать бой А.И.М. и подружиться с Мисс Марвел и Чёрной вдовой, попутно стараясь скрыть свою личность.

Marvel’s Avengers дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а в марте 2021-го добралась до PS5, Xbox Series X и S. Как и сообщалось ранее, Человек-паук станет эксклюзивом версий игры для консолей PlayStation.